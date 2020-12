Virgin Tonic : Un français remporte 200 millions d'euros à l'Euromillions

C'est la plus grosse somme jamais gagnée en France : le 11 décembre dernier, un français a remporté la coquette somme de 200 millions d'euros en jouant à l'Euromillions. Si, pour l'heure, cet heureux élu est toujours anonyme, il dispose de 120 jours pour se manifester auprès de la Française des Jeux qui, évidemment, a prévu un accompagnent. "On joue pour gagner, mais on n'est pas préparé à ce que ça arrive. Il y a une forme de choc émotionnel", a ainsi expliqué Isabelle Cesari (responsable relations "Grands gagnants" à la Française des jeux).

Il remporte 200 millions d'euros à l'Euromillions

Grâce à une simple suite de chiffres, cet heureux gagnant se retrouve ainsi propulsé 410 e fortune de France. Notez que le plus gros gain précédent s'élevait à 190 millions d’euros - remportés à plusieurs reprises, la dernière fois en novembre 2019 au Royaume-Uni.

De quoi nous donner envie de jouer un peu plus souvent !