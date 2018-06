Virgin Tonic : Un français (encore anonyme) a remporté 36 millions d'euros à l'Euromillions !

Il vient de réaliser notre rêve à tous : gagner à l'Euromillions. Mardi soir, un français (dont l'identité n'est toujours pas connue) a remporté près de 36 millions d'euros ! Si on compte de nombreux gagnants en Europe, sachez qu'il est le premier en France à gagner cette année. Du moins, selon la FDJ - qui attend encore que ce dernier se manifeste. Notez que l'an passé, près de trois français avaient remporté la mise. Comme quoi, ça n'arrive pas qu'aux autres !

Un gagnant français !

Si vous voulez rager un peu, sachez que l'heureux gagnant a remporté pas moins de 36.158.964 euros (de quoi se racheter la villa de Zedd à Los Angeles ou même celle que Selena Gomez a mise en vente récemment). Mais avant de penser à ce qu'il va pouvoir s'offrir, le gagnant va d'abord devoir se manifester. Et pour ça, il a "60 jours à compter de la date du tirage", explique la FDJ à l'AFP. Pour ceux qui voudraient prendre des notes et établir des statistiques, sachez que pour gagner, ce français a joué "la combinaison suivante: 7 – 19 – 26 – 42 – 50 + étoiles 4 et 9". On espère que le gagnant va dépêcher de récupérer ses gains (et surtout, qu'il n'a pas perdu ou oublié son ticket !