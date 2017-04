Virgin Tonic : Un fou rire aussi efficace que la gym pour maigrir ?

A l'approche des vacances tous les moyens sont bons pour avoir un corps parfait qu'on pourra exhiber à la plage. Terminé les frites et le chocolat, bonjour les fruits et légumes ...et beaucoup de sport. Si vous êtes en plein régime, il y a un conseil qu'il faudra absolument appliquer. Si vous avez déjà la flemme de vous rendre en salle de gym pour perdre les quelques kilos que vous avez en plus, pas de panique ! Il semblerait en effet que les fous rire soient aussi efficaces que des séances de gym. Non, vous ne rêvez pas ! Le Dr Helen Pilcher, chercheuse en biologie à l’Université d’Edimbourg a prouvé qu'un bon fou rire pouvait brûler jusqu'à 120 Kcal/heure !

Rien de mieux que le rire pour maigrir

Avoir un fou rire, cela permettrait donc de brûler autant de calories que lors d'une marche rapide. Bien que faire du sport soit le moyen le plus rapide et efficace de perdre du poids tout en gardant la forme, il semblerait que cette autre solution soit parfaite pour les jours de fatigue ou alors lorsque vous avez simplement la flemme de sortir de chez vous. Rire permet de faire travailler les abdos situés dans la ceinture abdominale et un fou rire booste le flux sanguin à l'instar un bon exercice de cardio. N'attendez plus, riez un bon coup avec votre famille et vos amis en plus d'appliquer ces trois conseils simples pour perdre du poids et à vous la taille fine !