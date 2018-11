Virgin Tonic : Un film Breaking Bad est en préparation !

Avis à tous ceux qui ont suivi et adoré Breaking Bad ! Selon The Hollywood Reporter, un film basé sur la série devrait voir le jour. La bonne nouvelle, c'est que le showrunneur Vince Gilligan serait en train d'écrire un long-métrage de deux heures (rien que ça) dédié au show qui a conquis des millions de fans à travers le monde. "Celui-ci devrait écrire le scénario, produire et potentiellement réaliser ce long-métrage", précise Vanity Fair. Si vous êtes curieux sachez qu'on a même le synopsis : « Il suivra la fuite d'un homme qui a été enlevé et sa quête vers la liberté », annonce le média américain.

Un film en préparation !

Tout cela ne nous apprend pas grand chose, donc. On ne sait pas si le film sortira au cinéma ou bien en VOD, on ne sait pas non plus quels liens il aura avec la série. Quant au casting, on ne sait pas (non plus) si Aaron Paul et Bryan Cranston seront de retour. Pour l'heure, on sait simplement que le tournage se fera au Nouveau-Mexique. En attendant, on vous laisse combler le vide avec Better Call Saul (spin-off du show) ou bien, avec The Walking Dead (actuellement diffusée sur AMC).