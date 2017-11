Virgin Tonic : Un fidèle vient d'offrir... une Lamborghini au pape !

C'est reparti ce jeudi ! Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic sont en direct ce jeudi et comptent bien vous réveiller en douceur, entre rires et bonne humeur. Si l'on apprenait hier que les ados souffrant d'acné vieillissent beaucoup mieux, on change de registre ! Si la réponse est dans notre titre, sachez que le Pape vient de se voir offrir par un fidèle une... Lamborghini ! Ce n'est pas la première fois que le pape reçoit ce genre de cadeau insolite. Il avait déjà reçu en cadeau une Harley Davidson, qu'Il avait vendu au profit d’œuvres caritatives.

La Lamborghini ne sera bien évidemment pas conservée et utilisée par le pape, mais sera confié à la maison de ventes Sotheby’s, pour des enchères qui s'annoncent gracieuses. Elle subventionnera une association italienne venant en aide aux victimes des réseaux de prostitution, ainsi que deux associations italiennes actives en Afrique.