Virgin Tonic : Un festival fait acheminer sa bière par des tuyaux de 7km de long !

De la bière au goulot ça vous tente ? Rendez-vous au Waken Open Air au nord de l'Allemagne cet été ! Le festival de métal qui se déroulera du 3 au 5 août et qui mettra en scène des artistes comme Alice Cooper ou Marylin Manson va accueillir près de 75 000 festivaliers, désireux de faire la fête. Pour la première fois cette année, les participants n'auront pas le droit aux fûts de bières. En effet, si on connait l'endroit où se trouvent les pintes les moins chères au monde, on sait également que les allemands ne rigolent pas avec la bière lors de festivals. En effet, les organisateurs ont fait construire des tuyaux de 7km de long pour acheminer de la bière pendant l'événement.

Un festival fait construire 7kms de tuyaux pour amener de la bière

Le liquide acheminé via un pipeline apportera 400 000 litres de bière aux festivaliers assoiffés ! Cette mesure qui a coûté 1 million d'euros a également une vocation écologique. En effet, les véhicules qui apportaient les fûts de bières, en plus de polluer, endommageaient le site où se déroulaient les concerts. En plus de la bière, l'eau courante, les eaux usagées et la fibre optique seront transportées dans les tuyaux souterrains et inutile de dire que beaucoup vont être contents de cette décision.