Virgin Tonic : Un court-métrage sur Olaf de la Reine des Neiges débarque sur Disney+ !

Vous avez toujours eu envie d'en savoir plus sur le bonhomme de neige le plus célèbre de la planète ? Votre souhait risque d'être exaucé dans peu de temps grâce à Disney+. En effet, comme le précise un communiqué officiel, la plateforme de vidéos à la demande dévoilera le 23 octobre prochain un court-métrage intitulé Les aventures d'Olaf (Once Upon a Snowman en anglais). Réalisé par Trent Correy (directeur de l’animation d’Olaf sur La Reine des neiges 2) et Dan Abraham (storyboardeur ayant travaillé sur la séquence musicale "Quand je serai plus grand"), le projet devrait détailler les origines jusqu'alors inconnues d'Olaf.

La Reine des Neiges

Doublé par la voix de Dany Boon, le célèbre personnage de La Reine des neiges pourra peut-être nous révéler des secrets bien gardés comme le fait que ce bonhomme de neige aime l'été... Rendez-vous dans quelques semaines !