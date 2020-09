Virgin Tonic : Un couple valide (enfin) son ticket Euromillions à 157 millions d'euros !

C'est le troisième plus gros gain de l'histoire des jeux de hasard en France ! Après l'énorme buzz autour de ces fameux 157 millions d'euros à l'Euromillions, il semblerait qu'un couple se soit enfin décidé à valider son ticket du tirage du 1er septembre. Un joli coup qui leur permet ainsi de rentrer dans le classement des 500 personnalités les plus riches de l'Hexagone. Validé à Sélestat, en Alsace, le ticket présentait parfaitement les cinq bons numéros (4, 8, 10, 33, 46) et les deux bonnes étoiles (8 et 11).

157 millions d’euros ! C’est la somme remportée par un Français à Euromillions - MyMillion. Que feriez-vous avec un si gros jackpot en poche ? ???? pic.twitter.com/KTn9VrXfV1 — FDJ (@FDJ) September 2, 2020

Confirmé par France Bleu, la nouvelle a aussitôt attiré l'attention des internautes et de l'équipe du Virgin Tonic. Que faire avec un telle somme ? Dois-je arrêter de travailler ? Dois-je partir vivre à l'étranger ? Toutes ces questions que l'on se pose en imaginant gagner le jackpot n'ont donc plus lieu d'être. Cette fois-ci, ce ne sera pas pour nous. Mais pourquoi pas une prochaine fois ? Ça n'arrive pas qu'aux autes. La preuve. "C'est madame qui a vérifié les numéros juste avant de se coucher" précise le mari de la gagnante dans Le Parisien.

Plutôt modestes, les deux gagnants souhaiteraient voyager grâce à l'argent remporté. Comme le précise notre journaliste chez Virgin Radio, Monsieur espère investir dans un nouvel ordinateur et Madame dans une jolie montre. Des désirs assez modestes quand on sait qu'ils pourraient désormais s'acheter 10 000 clios ou 3 jets privés. Et vous alors, qu'est-ce que vous feriez avec 157 millions d'euros ?