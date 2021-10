Virgin Tonic : Un couple emménage dans un ancien cabinet médical... les patients s'invitent

Le confinement de l'année 2020 nous a tous poussé à nous remettre en question... c'est le cas de ce jeune couple qui, après la pandémie, a choisi de déménager dans le Jura. L'idée ? Emménager dans un ancien cabinet médical. Jusque ici, rien d'anormal... seul souci : les patients ne semblent pas avoir compris que le cabinet n'est plus. Or, plusieurs sites (dont le moteur de recherche Google proposent toujours l'adresse comme un cabinet.

Ils emménagent dans un cabinet médical

"Depuis leur installation, en août 2021, le couple reçoit régulièrement la visite de patients à la recherche d'un médecin", explique le média Capital

"Le jour du déménagement, nous avions dans la boîte aux lettres un courrier de demande d’un certificat pour l’entraînement de rugby. Quelques jours plus tard, alors que j’étais en réunion en visio, quelqu’un frappe à la porte puis rentre, et accroche son manteau au portemanteau…", raconte la jeune femme à la Voix du Jura. Et ce n'est pas tout : selon le couple, ce type de visite se produit trois ou quatre fois par semaine.

"Heureusement, il n’y a jamais eu d’urgence, et les gens sont toujours très gentils et se confondent en excuses quand on leur indique l’adresse correcte", ajoute t-elle.

Et vous, comment réagiriez-vous ?