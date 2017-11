Virgin Tonic : Un couple de Français arrêté pour tentative de vol de gondole à Venise

Alors qu'on vient de découvrir la folle histoire de ce cheval placé en garde à vue pour avoir endommagé une voiture au Brésil, on continue dans la news insolite dans le Virgin Tonic ce matin ! Camille Combal et toute l'équipe viennent de nous révéler une histoire atypique, qui ne va pas plaire aux italiens... Un couple de français en voyage à Venise a été interpellé par la police locale. L'homme, âgé de 41 ans et sa compagne de 29 ans, ont été arrêtés alors qu’ils faisaient un tour sur les canaux de la Cité de Doges à bord d’une gondole volée !

"Laisse les gondoles à Venise". C'est un témoin de la scène, intrigué par celle-ci, qui a prévenu les autorités. Le couple s'est rapidement fait arrêter et l'embarcation a failli chavirer à de nombreuses reprises dans cette lente "course poursuite". Les deux français ont été mis en examen pour vol aggravé et aucune justification sur leurs motivations n'a été donnée. Ils devront payer des dommages et intérêts au propriétaire.