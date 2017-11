Virgin Tonic : Un couple chinois s'est récemment marié... sur le flanc d'une montagne !

Décidément, les news insolites pleuvent ce matin dans le Virgin Tonic ! Camille Combal et toute l'équipe sont en formes et ont une poignet d'infos à vous dévoiler, en plus de vous payer votre loyer ! Et après avoir découvert l'histoire de ce couple français arrêté à Venise pour tentative de vol de gondole à Venise, on a encore une histoire à partager avec vous ! Elle concerne un jeune couple chinois récemment marié et on peut dire qu'ils ont fait dans l'originalité puisqu'ils se sont mariés sur un flanc de montagne, au bord de la falaise du mont Chaya à Zhumadian, dans la province du Henan (centre) !

On peut dire que les photos sont à couper le souffle et il ne faut pas avoir le vertige ! Ce 11 novembre 2017, les mariés ont donc troqué les chaussures de soirée contre des baskets et le plus fou ? Le couple était suivi par leurs invités, qui ont eux aussi, été sollicités pour grimper le long de cette montagne ! On espère que cela portera chance aux jeunes mariés !