Virgin Tonic : Un cordonnier lance des paires de chaussures taille 75 pour la distanciation

Tout le monde cherche un moyen depuis des semaines pour faire respecter la distanciation sociale… Et justement, un cordonnier a eu une idée de génie pour empêcher ses clients de se rapprocher les uns des autres… devinez-quoi, il a créé des chaussures tailles 75.

Des chaussures taille 75

Grigore Lup a 55 ans, il est roumain et il a conçu une paire de chaussures qui taille 75. Le bonus ? Sa longueur vous permettra de faire respecter les distances minimales requises pour limiter la propagation du virus. Elles coûtent un peu plus de 100 euros et le cordonnier a déclaré en avoir vendu cinq paires.