Virgin Tonic : Un cinéma à Londres organise un marathon Game Of Thrones de 63 heures !

Ce matin dans le Virgin Tonic, "it's raining news" ! Alors qu'on vient de découvrir le Top 5 des voitures les plus volées en France l'année dernière, on change encore de domaine et vous risquez d'adorer ! La news vient de tomber et, avis à tous les fans de Game Of Thrones, on vous conseille de lire attentivement. Un cinéma londonien va diffuser l’intégralité des sept premières saisons de la saga et cela, à la suite ! 67 épisodes, d'une équivalence de 63 heures de GOT vont se succéder, pour votre plus grand plaisir !

Pour cela, il vous faudra traverser la Manche puisque ce marathon est organisé par le cinéma "Prince Charles Theater" de Londres. En collaboration avec HBO UK, l’événement aura lieu du lundi 27 au jeudi 30 novembre, afin de promouvoir la sortie de l'intégralité de la série en DVD et Blu-Ray ! Évidement, le cinéma a prévu plusieurs entractes pour reposer les yeux et l'esprit des spectateurs, qui risquent d'en prendre plein la vue ! Bon, on préfère vous prévenir, l'évènement affiche déjà complet, mais qui sait, vous serez peut-être assez chanceux pour obtenir une place sur les lieux...