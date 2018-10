Virgin Tonic : Un chewing-gum qui ne perd jamais son goût, bientôt une réalité ?

Si vous mâchez au moins un chewing-gum par jour, alors vous savez qu'il n'y a rien de pire qu'un chewing-gum qui perd son goût en moins de cinq minutes. Et justement, des scientifiques japonais seraient en train de travailler sur une solution. C'est en tout cas ce que rapporte Ouest-France : apparemment, ces chercheurs de l'université de Meji et de Tokyo seraient sur le point de régler ce problème gênant pour les consommateurs "avec la création du « chewing-gum électrique »". "Ce dernier permettrait de conserver la saveur de la pâte à mâcher aussi longtemps que dure la mastication", peut-on lire dans les colonnes du média.

Mais alors, comment un tel chewing-gum pourrait-il fonctionner ? Visiblement, selon les Echos, il n'aurait justement pas de goût. Par contre, "il pourrait envoyer de petites impulsions électriques aux récepteurs gustatifs de la langue, simulant ainsi une sensation de saveur" et ce, grâce à la "piézoélectricité ". Testé par près de 80 cobayes, ce chewing-gum particulier n'aurait causé aucune douleur. Notez qu'une majorité de testeurs a d'ailleurs pu ressentir un goût. Par contre, sachez qu'il n'est pas question ici d'un goût sucré ou mentholé... en fait, on parlerait plus d'un goût amer, voire salé. On vous rassure, la route sera longue avant la commercialisation de ce chewing-gum du futur !