Virgin Tonic : Un cheval placé en garde à vue pour avoir endommagé une voiture au Brésil

Changement de registre ! Après avoir eu la confirmation du retour du couple Selena Gomez et Justin Bieber en photo, on vous parle d'une histoire plutôt surréaliste et insolite ! Les faits se sont déroulés dans l'un des 26 États du Brésil. Wiliams Francisco dos Santos se promenait avec son cheval lorsque plusieurs personnes se sont approchées pour demander de monter l'animal. Le propriétaire n'en voyait aucun inconvénient mais visiblement, le cheval n'était pas de cet avis... Effrayé par les inconnus, il a donné un coup de pied dans une voiture garée juste à côté. Les quelques humains ont alors contacté un policier, qui une fois arrivé sur les lieux, a fait une déclaration des dégradations avant de n'emmener le cheval en garde à vue...

Placé dans une cage, "comme un criminel" affirme son propriétaire, choqué. "On ne lui a donné ni à manger ni à boire, et on l'a immobilisé dans cette cage étroite." Le cheval a dû passer toute la nuit dans cette cage, sans nourriture, jusqu'à ce que son maître assume la responsabilité pour les dommages causés à la voiture. C'est ce qui a permis de relâcher l'animal le lendemain matin... Que pensez-vous de cette histoire totalement surréaliste ?