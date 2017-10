Virgin Tonic : Un canadien verbalisé dans sa voiture... pour avoir chanté trop fort !

Toute la semaine, Camille Combal vous offre 10 000 euros cash jusqu'à demain. Aujourd'hui, ils ont été gagnés par Vincent, mais ne désespérez pas, il vous reste une chance supplémentaire d'être l'heureux gagnant(e) ! En attendant, Camille Combal nous en apprend plus sur ce qu'il se passe d'insolite dans le monde et ce matin, direction le Canada ! Un Montréalais de 38 ans affirme avoir été verbalisé pour avoir crié en public alors qu'il chantait avec entrain le refrain de sa chanson préférée, dans sa voiture ! Il aurait alors reçu dans la foulée une contravention de 149 $ !

Lorsqu'il a entendu le mythique titre "Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)" de C&C Music Factory's à la radio, M.Moallae n'a pas su retenir sa joie et son energie, ce qui n'a pas plus aux forces de l'ordre... L'automobiliste s'est exprimé : "Je ne sais pas si ma voix était vraiment mauvaise ou pourquoi ils m'ont mis une amende, mais j'étais très choqué. Je comprends qu'ils font leur travail. Ils ont le droit de vérifier que tout va bien, de voir si j'ai enlevé quelqu'un ou la présence de produits dangereux dans ma voiture. Mais je n'ai jamais entendu dire qu'il pouvait verbaliser pour cela." On ne sait trop si on doit rire ou pleurer, mais en tout cas, on ne s'arrêtera pas de si tôt à chanter dans nos voitures !