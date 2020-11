Virgin Tonic : Un camion de déménagement devant la Maison-Blanche amuse les internautes !

Serait-ce la preuve que Donald et Melania Trump quittent la Maison Blanche ? Les internautes en sont sûrs ! Publiés sur les réseaux sociaux, les photos d'un énorme camion de déménagement à l'entrée de la résidence présidentielle américaine ont immédiatement fait le buzz (voir ci-dessous). Pourtant, face aux caméras, le milliardaire ne semble pas prêt à quitter ses fonctions. Alors que son adversaire démocrate, Joe Biden, s'approche de plus en plus des 270 grands électeurs nécessaires à son élection, le républicain compte bien tout faire pour lui mettre des bâtons dans les roues en demandant la suspension du dépouillement dans certains États et le recomptage dans d'autres. Bref, Donald Trump entend bien créer la polémique jusqu'à la fin !

Dear White House Movers: Ask for the money up front. pic.twitter.com/TERrL1yDvL — Conan O'Brien (@ConanOBrien) November 6, 2020

Très critiquée durant le mandat de son époux, Melania Trump ne serait pas très enthousiaste à l'idée de rester à la Maison Blanche quatre années de plus. Du moins, c'est ce qu'affirment certains internautes. "Melania ne déménage pas déjà", commente l'un deux. "Je prends cette photo en direct de la Maison Blanche, avec un camion de déménagement à l'extérieur, comme un bon présage" précise un autre. Des propos qui en disent long sur l'état d'esprit qui règne en ce moment aux États-Unis. Quant aux résultats de l'élections américaines, il faudra encore un peu patienter avant de le découvrir !