Virgin Tonic : Un britannique utilise son serpent comme masque de protection (PHOTO)

La nouvelle a choqué tout le Royaume-Uni ! Et il y a de quoi ! Lundi 14 septembre, un passager à priori lambda est monté dans un bus près de Manchester. Seulement voilà, en guise de masque, cet homme avait son énorme serpent autour du cou. "Au début, je pensais qu'il portait un masque vraiment funky, puis il l'a laissé ramper autour de la barre du bus" a confié l'un des passagers avant de préciser que "Personne n'a vraiment été dérangé, mais quelqu’un à l’arrière du bus a pris une vidéo. C'était vraiment divertissant." Il faut dire que ce n'est pas tous les jours qu'on voit une personne qui promène un tel animal de compagnie.

Du côté des autorités locales, cette nouvelle n'a pas vraiment fait rire. La preuve avec ce communiqué officiel : "La sécurité de nos clients et de nos employés est notre priorité absolue. Nous sommes choqués par ces rapports et nous les prenons très au sérieux. Une enquête interne complète est en cours, qui comprend la vérification de la caméra de surveillance dans le bus et un interrogatoire du chauffeur." Un fait totalement dingue qui ne devrait pas se reproduire de si tôt...