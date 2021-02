Virgin Tonic : Un bébé sort un album... depuis le ventre de sa mère

La petite Luca Yupanqui n'est même pas encore née qu'elle a déjà un album à son actif : Sounds of the Unborn a été enregistré alors qu'elle était toujours dans le ventre de sa mère. Explications.

Ses parents (Elizabeth Hart, bassiste et le producteur Iván Diaz Mathé) ont ainsi lancé ce projet audacieux : "ils ont décidé de réaliser un projet singulier : à l’aide d’une technologie MIDI bisonique, les mouvements du bébé ont été transformés en sons", explique Konbini. Notez qu'un "dispositif MIDI a été fixé au ventre de Hart, enregistrant ainsi les vibrations émises par Luca Yupanqui, qui ont ensuite été retranscrites par un synthétiseur". Un premier extrait de l'album est d'ores et déjà disponible :

"C’est dans la nature humaine de se demander à quoi la vie ressemble dans la conscience d’un autre être humain. […] Ces questionnements sont devenus plus forts et importants pour Elizabeth et Iván alors qu’ils étaient en train d’attendre que Luca vienne au monde. À un moment donné, ces interrogations se sont transformées : que dirait-elle si elle pouvait parler ? Comment réagirait-elle au monde extérieur ? Et finalement, quel genre de musique jouerait-elle si elle en était capable ? Cet album aspire à répondre à ces questions", annonce déjà un communiqué de presse. L'album est disponible à la pré-commande et il sortira le 2 avril prochain.