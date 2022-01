Un bébé pleure dans vos bras ? C'est que vous êtes moche !

Avez-vous déjà vu un bébé pleurer dans vos bras ? Selon la science, cette réaction serait due à votre physique... ou du moins, à sa perception de votre physique. Sachez le, selon une étude publiée dans Frontiers of Psychology, les bébés pleurent dans les bras de certaines personnes car elles leur font peur... et si elles leur font peur, c'est parce qu'elles seraient particulièrement laide. Ainsi, les chercheurs chinois estiment que "les bébés avaient des standards de beauté et qu’ils n’accordaient leur confiance qu’aux gens correspondant à leurs critère", explique Femme Actuelle.

Un bébé pleure dans vos bras ?

Ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants iraient naturellement vers des physiques qu'ils jugent "harmonieux, des visages simples et neutres"... Rassurez-vous, ces standards finiront par évoluer au fil du temps !