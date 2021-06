Virgin Tonic : Un avion décolle en avance et... oublie 50 passagers

Le 19 juin dernier, les passagers d'un vol Ryanair ont vécu une mésaventure qu'ils ne sont pas prêts d'oublier : tenez-vous bien, le vol qui reliait Toulouse à Fès (au Maroc) a décollé en avance, certes, mais sans une cinquantaine de ses passagers. Le pire dans l'histoire, c'est que les voyageurs étaient en avance : "Le vol devait décoller à 7h25 et quand on est passés dans la salle d’embarquement à 7h10 après deux heures d’attente à l’enregistrement, on nous a dit que l’avion était parti", explique l'un d'entre eux à la Dépêche.

Un avion oublie 50 passagers

Et ce n'est pas tout : les passagers "n’ont pas décoléré lorsqu’ils se sont rendu compte qu’aucun représentant de la compagnie irlandaise n’était présent dans l’aéroport pour répondre à leur mécontentement", explique LCI. Le numéro de téléphone, lui, sonnait dans le vide parce que non attribué... Ryanair a finalement répondu, annonçant qu'une procédure de remboursement serait mise en place.