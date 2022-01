Virgin Tonic : Un astéroïde passera ce soir "à proximité" de la Terre

Rassurez-vous, nous ne sommes pas en train de vivre un scénario digne de Don't Look Up... si un astéroïde passera bel et bien à proximité de la Terre, l'humanité, elle ne sera absolument pas en danger.

"Deux fois plus grand que l’Empire State Building, il passera à près de 2 millions de kilomètres de la Terre", explique ainsi Sud Ouest. Rassurez-vous, ce dernier ne représentera aucun danger. Le média poursuit, expliquant l'astéroïde "passera à 1,93 million de kilomètres, soit plus de cinq fois la distance qui nous sépare de la Lune, la marge d’erreur étant estimée à 133 kilomètres". Découvert en 1994 par l’astronome Robert McNaugh en Australie, il déplace à une vitesse de 19,56 km par seconde. Le 18 janvier, à 22 h 51, l'astéroïde enregistrera son passage le plus proche de la Terre.

Un astéroïde passera près de la Terre ce soir

Notez que son dernier passage remonte au 17 janvier 1933 et que le prochain ne sera pas avant le 18 janvier 2105.