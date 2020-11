Virgin Tonic : Un anglais pari 1 million de livres sur la victoire de Joe Biden !

Et vous, seriez-vous prêt à parier sur la victoire de l'un des deux candidats à l'élection présidentielle américaine ? C'est en tout cas ce qu'a fait un citoyen britannique en pariant l'énorme somme de 1 million de livres sur la victoire de Joe Biden. D’après le média américain CNN, ce fan du candidat démocrate pourrait remporter 1 540 000 millions de livres, soit un gain de 540 000 livres, en cas de victoire de ce dernier. Des sommes totalement énormes qui prouvent également l'engouement autour de ce qui s'annonce déjà comme un véritable fait mémorable dans l'histoire politique américaine et mondiale. En cas de victoire de Donald Trump, l'homme perdrait l'intégralité de sa mise.

Pour la petite anecdote, ce pari d'un million de livres sterling arrive en troisième position des plus gros paris de l'histoire de Betfair (le site en question), derrière le pari de 1,1 million de livres sterling sur le joueur de tennis Rafael Nadal lors de la finale de Roland Garros 2010, et un peu plus d'un million de livres sterling sur Floyd Mayweather Jr. lors de son match de 2017 contre Conor McGregor. Auparavant, le plus gros pari politique jamais réalisé sur Betfair Exchange a été un pari de 555 000 livres sterling fait sur la victoire de Trump en 2016.

Si les britanniques demeurent de vrais amateurs de paris, il faut savoir que les américains n'ont pas le droit de parier sur les élections américaines. Le 2 novembre dernier, tous les paris effectués au Royaume-Uni sur les élections américaines cumulaient la somme phénoménale de 274 millions de livres.