Virgin Tonic : Avez-vous déjà goûté la pâte à tartiner Twix ?

Tous les matins grâce à Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic, on découvre des news insolites dès le réveil, et certaines sont plus goûtues que d'autres ! Souvenez-vous, on vous parlait il y a quelques mois d'une nouvelle tendance de pâte à tartiner à la bière, mais également au cannabis. Aujourd'hui, on vous parle de la pâte à tartiner Twix dans le Virgin Tonic et vous risquez de saliver... Commercialisée l'année dernière en Grande-Bretagne, cette douceur au double biscuit au caramel s'est infiltrée dans l'Hexagone en début d'année et fait déjà sensation !

#TWIXspread I want this???????????? Une publication partagée par Zhai Kurihara Marquez???? (@itsmezhaimarquez) le 18 Août 2016 à 23h33 PDT

La bonne nouvelle ? Vous pouvez désormais vous procurer cette pâte à tartiner dans les supermarchés français ou sur le site du géant numérique Amazon. Malheureusement, une bonne nouvelle ne vient pas souvent sans mauvaise. Il faut compter 112 calories pour 20g ! Dans la foulée, le géant Mars Incorporated a également créé les pâtes à tartiner Twix, Bounty et Malteasers. En attendant de vous procurer les pots officiels, n'hésitez pas à tenter votre propre pâte à tartiner !