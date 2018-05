Virgin Tonic : Twitter, téléspectateurs... tous les chiffres du mariage du Prince Harry et de Meghan Markle !

ENFIN ! Après des semaines d'attente et de teasing, le mariage du Prince Harry avec Meghan Markle a eu lieu samedi matin à Windsor. Alors évidemment, on n'était pas invités. Par contre, eux se sont invités dans presque tous les salons du monde. On a pleuré en écoutant le Gospel (on a aussi pleuré en pensant à la prince Diana) mais on est surtout heureux pour le Prince. Mais maintenant que la fête est passée, on a quelques chiffres qui devraient vous intéresser.

D'abord, sachez que près de 2 milliards de personnes ont suivi le mariage - contre 1 milliard pour le mariage de Kate et William. Autre chiffre important, les 6 millions de tweets envoyés pour l'occasion. Oui, six millions ! Notez que près de 37 millions d'euros ont été nécéssaires pour la sécurité (il faut ce qu'il faut). Enfin, on termine le plus insolite : si Meghan Markle portait une robe magnifique signée Givenchy, le Prince Harry, lui, a dû perdre 3 kilos pour rentrer dans son costume. Mais ça ne l'a pas empêché d'être beau dans son uniforme !