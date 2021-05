Virgin Tonic : Twitter Blue, un abonnement pour échapper aux pubs ?

Ah, la publicité... si vous passez du temps sur la toile, alors vous savez que, parfois, ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Et justement, Twitter travaillerait sur un abonnement (baptisé Twitter Blue) qui permettrait de se détacher un peu plus des annonces en ligne. Selon l'experte Jane Manchum Wong, Twitter envisagerait ainsi un abonnement à 2,99 dollars par mois. Mais, rien n'est sûr : il n'est pas non plus exclus que l'entreprise réflechisse à plusieurs types d'abonnements permettant l'accès à différentes fonctionnalités.

Un abonnement pour Twitter ?

"Logiquement, les abonnés premium de Twitter devraient profiter d’un accès à Revue et à Scroll (rachetés par Twitter, ndlr), ce qui pourrait faire de la plateforme une sorte de Netflix de la presse et des Newsletters", explique macplus.net. D'autres fonctionnalités seraient à l'étude - telles que la possibilité "d’organiser les signets dans des répertoires thématiques ou la possibilité d’annuler les tweets".

Pour le moment, difficile de dire quand Twitter proposera ces abonnements. Patience, donc.