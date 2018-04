Virgin Tonic : Tu sais que t'es dans la friendzone quand...

Vous le savez, dans le Virgin Tonic, on aime parler de relations. Vos relations avec vos collègues, avec vos voisins, avec les mecs, avec les filles... bref, on passe tout en revue - y compris vos rêves érotiques. Mais cette fois, on aimerait vous parler de cette dimension qu'on a tous connu au moins une fois : la friendzone. Mais d'ailleurs, à quel moment sait-on que l'on est friendzoné ?

Là, il faut commencer à se poser des questions. Clairement.

Si, ça t'embête. Mais bon, tu n'as pas le choix.

Super. Te voilà conseiller conjugal.

... sans commentaire.

Là, tu es friendzoné à vie.

Probablement la pire phrase jamais dite à quelqu'un.

Si on t'as déjà dit ne serait-ce que l'une des ces phrases, alors sache que tu n'es pas seul(e). On a tous vécu ça.

Le coeur et le pouce, LE symbole de la friendzone

La friendzone par le Virgin Tonic !

Et petit bonus, l'équipe a illustré la friendzone en photo. c'est cadeau !