Virgin Tonic : TrumpDating, le site de rencontres pour les partisans de Donald Trump

Trouver la perle rare est de plus en plus compliqué. Et de nos jours, il est extrêmement important de partager les mêmes idées politiques que sa moitié. Voilà pourquoi aux Etats-Unis, on a imaginé un site de rencontres un peu particulier. Le principe va peut-être en rebuter plus d'un mais il est pourtant vrai : TrumpDating a pour but ultime de faire le lien entre partisans de Donald Trump.

D'après les créateurs du site, TrumpDating a donc pour but de mettre en relation des personnes qui sont "du même côté" pour éviter un fiasco lors du premier rendez-vous. Pour s'inscrire, il faut respecter certains critères : d'abord, il faut être "droit". Ensuite, il faut partager la même morale que Donald Trump. Enfin, célibataires et personnes mariées peuvent s'y rencontrer. Par contre, les américains inscrit ne peuvent en aucun cas chercher une personne du même sexe.

