Virgin Tonic : Truffaut, Ikea... ces marques qui lancent leur collection de vêtements

Souvenez-vous de la folie provoquée par les basket Lidl... ça vous revient ? Eh bien sachez que l'enseigne de supermarché n'est plus la seule à vouloir se lancer dans le textile. En fait, de nombreuses marques souhaitent lancer leur collection. Et vous allez voir, il y a l'embarras du choix.

Ainsi, depuis le 24 septembre dernier, Truffaut a lancé "sa collection capsule – comprenez collection éphémère en série limitée – avec bananes, T-shirts en coton écologique (sans greenwashing), casquettes, tasses et sacs aux couleurs de l’enseigne, le tout avec le vieux logo Truffaut revisité", explique actu.fr. Le but ici est de célébrer la marque Truffaut tout en mettant son histoire en avant : "Cette collection vintage est un clin d'œil à l'histoire de Truffaut. Ces objets qui rappellent l'aspect « produit du quotidien » et ce logo vintage rendent hommage à la marque. Le but, c'est de rassembler les clients fidèles, nostalgiques des dimanches après-midi à Truffaut des années 1960, 1970 et 1980 aux années 1990, et en même temps, toucher une clientèle plus jeune, plus récente et plus péri-urbaine", explique notamment Delphine Denissel (responsable développement produits).

La collection Truffaut

Truffaut n'a pas peur d'avouer s'être inspiré du succès de Lidl. Et ce n'est pas tout, des marques comme Pizza Hut ont choisi de, elles, aussi, développer des collections éphémères.

Call it "Hut Couture." ???????? The new Pizza Hut Tastewear™️ collection is here. Grab yours before it's gone at https://t.co/iCu9hkicnr pic.twitter.com/CLcgnzMVJA — Pizza Hut (@pizzahut) July 27, 2021

Si vous ne savez plus où vous habiller, vous savez où aller !