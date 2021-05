Virgin Tonic : Trouvez les pièces manquantes à vos jeux de société grâce à l'idée d'Antoine !

Désormais, tous les matins aux alentours de 7h30, Ginger a carte blanche pour aborder le sujet de son choix... dans la Ginger Story ! Et en bonne spécialiste des réseaux sociaux, cette dernière s'attèle bien évidemment à vous partager une information qui a fait le buzz sur la toile peu de temps avant et à côté de laquelle vous êtes peut-être passés. L'occasion pour notre chroniqueuse de vous faire part d'un sujet intéressant et sur lequel vous pourrez discuter avec elle directement depuis les réseaux du Virgin Tonic.

Ce matin, direction Rots, près de Caen, où Antoine, un jeune père de famille a eu une idée un peu saugrenue durant le confinement ! En effet, alors qu'il semblait avoir épuisé tous les jeux de société de la maison, cet éducateur spécialisé a eu l'idée de créer une plateforme Facebook pour proposer pions, jetons, cartes et accessoires en pièces détachées. Une idée qu'il a eu en constatant qu'il avait énormément de jeux chez lui mais qu'ils étaient incomplets et donc inutilisables. Un organe manquant au Docteur Maboul ou une lettre du scrabble, par exemple. Cette méthode est donc idéale pour éviter de jeter les jeux auxquels il manque des pièces. Pour découvrir cette plateforme, cliquez ICI. Ça pourrait s'avérer très utile !