Virgin Tonic : Trop content d'avoir sa famille à la maison, un chien se foule la queue

Vous le savez, en cette période particulière, le Virgin Tonic fait son maximum pour vous raconter de belles histoires. Et justement, on a celle de Rolo, le chien d'une américaine prénommée Emma Smith. Comme en France, de nombreux américains sont confinés afin de lutter contre le coronavirus. Mais récemment, Emma a dû emmener son chien chez le vétérinaire. La raison ? il ne remuait plus la queue.

trop d'émotions

Rolo était tellement content d’avoir toute la famille à la maison qu’à force de trop remuer sa queue, il a fini par se la fouler ! C'est Emma qui a publié un message sur Twitter, informant que la queue de son chien ne bougeait plus et a donné le compte rendu du vétérinaire. Son chien doit se reposer quelques jours et pourra bientôt rebouger sa queue... pour certains, le confinement n'est visiblement pas une torture !