Virgin Tonic : 3 rêves érotiques fréquents et ce qu'ils veulent dire

On a tous déjà fait des rêves érotiques avec, on ne va pas se mentir, des personnes auxquelles on aurait jamais pensé. Le plus souvent, on rêve d'un acteur (genre Ryan Gosling ou Scarlett Johansson) mais rarement de Patrick de la compta. On vous rassure, si jamais cela devait vous arriver, cela serait totalement normal. En fait, faire un rêve érotique peut vouloir dire beaucoup de choses. Et comme on n'est pas le genre à faire les choses à moitié, on vous donne trois des rêves érotiques les plus fréquents et en plus, on vous les explique.

Rêver de son boss veut dire que vous êtes prêts à recevoir de nouvelles responsabilités.

Rêver de son boss, de son/sa meilleur(e) ami(e) ou même rêver de tromper son conjoint est donc révélateur de beaucoup de chose - et le plus souvent, c'est vous que cela concerne. De votre confiance en vous à vos responsabilités au travail en passant par les qualités de vos meilleurs potes, il y a toujours une explication !