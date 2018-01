Virgin Tonic : Très amoureux, Justin Bieber et Selena Gomez ont pu fêter le Nouvel An ensemble !

Impossible n'est pas Bieber. Si vous en doutiez, on préfère vous prévenir, le chanteur a de quoi vous faire taire. Vous le savez sûrement, le couple s'est donc retrouvé il y a quelques semaines. Mais le souci, c'est que la famille de Selena Gomez est totalement contre cette relation - pour faire simple, on dira que les parents de la chanteuse sont rancuniers. Ce qu'il faut savoir, c'est que Selena Gomez fêtait le Nouvel An en famille, à Cabo (au Mexique, si jamais vous êtes nuls en géo). Et devinez quoi, Justin a pris, dans le plus grand des calmes, l'avion pour rejoindre sa petite-amie.

L'interprète de Sorry a même fait mieux que de prendre un jet privé pour atterrir au Mexique à temps. Tenez-vous bien, il a carrément loué une maison à dix minutes de celle occupée par la famille de Selena Gomez. Résultat, pile avant le passage à 2018, la chanteuse a pu s'éclipser pour le rejoindre. Et hop, dix minutes plus tard, elle était de retour avec les siens. Justin, lui, a repris l'avion. Donc pendant que nous, on se contente d'un SMS (et encore, tout le monde n'en reçoit pas), Justin Bieber prend un jet, loue une maison qui nous coûterait 100 PEL et le tout, pour passer dix minutes à peine avec Selena Gomez. C'est ce qu'on appelle faire des efforts ! Même si, évidemment, on pourrait penser qu'il jette l'argent par les fenêtre. Sauf que, eh, n'est pas Justin qui veut.