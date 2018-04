Virgin Tonic : Travail, applis... où les français trouvent-ils le plus l'amour ?

Ce matin dans le Virgin Tonic, on s'intéresse aux couples et non, cette fois, il ne sera pas question des petite attentions favorites des femmes le matin. En fait, on s'est surtout demandé où trouver l'amour. Et devinez quoi, après quelques recherches, on a trouvé. Ainsi, un sondage réalisé sur 14.000 couples a donné le Top 5 des lieux les plus propices aux rencontres.

5. Les réseaux sociaux

4. Le travail

3. A l'école

2. Aux soirées entre potes

1. Sur les applis de rencontre.

Sachez que 12% des couples sondés se sont rencontrés au travail. Par contre, près de 17% se sont rencontrés lors d'une soirée en amis. Sans grande surprise, ce sont les applis de rencontre qui arrivent en tête de liste. Et d'ailleurs, savez-vous combien de rencontres via les applis se font chaque jour ? Non ? Eh bien, on vous invite à vérifier !