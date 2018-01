Virgin Tonic : Toutes nos astuces pour être beau !

C'est l'instant "Yves Rocher" dans le Virgin Tonic ! Parce qu'en hiver notre teint cadavérique et nos lèvres gercées peuvent faire peur (The Walking Dead, clairement), Camille et toute l'équipe ont réuni les meilleurs conseils pour se refaire une beauté. Oubliez le charbon et les crèmes qui vous coûtent un PEL, vous n'aurez besoin que de vos fonds de placard.

Pour avoir les cheveux plus brillants , trempez-les dans la bière ! Le houblon les rendra plus beaux. Et non, se contenter de boire 3 bouteilles de bière n'aidera pas.

Contre les lèvres gercées , optez pour le miel ! Et au bout de trois jours, elles seront parfaites.

Pour avoir un teint frais , faîtes-vous un gommage à la cassonade ! 6 cuillères à soupe de cassonade, 6 d'huile d'olive et vous aurez un teint de bébé.

Pour avoir moins de cheveux blancs , mangez des épinards !

Pour avoir des dents plus blanches, mangez des carottes !

Si avec tout ça, l"hiver a encore raison de votre teint, on ne peut plus rien pour vous...!