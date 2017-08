Virgin Tonic : Tout ce que vous voulez savoir sur Nico (vidéo)

Lundi 28 août, toute la team du Virgin Tonic remet son cartable sur le dos pour retourner à la plus belle des écoles qui soit : la matinale de Virgin Radio. Rendez-vous est pris dès 7h pour se faire réveiller par Camille Combal et les autres. Et dans les autres, il y a certain Nico. Nico Richaud ou Nico du Bureau comme vous voulez mais Nico dans tous les cas ! Le beau gosse de la matinale, comme il est aussi surnommé, ne vous a pas encore dévoilé tous ses secrets mais ça c'était avant de tout nous dire dans une vidéo Nico aime / Nico aime pas ! A noter que vous retrouverez également Nico sur le Virgin Direct, une nouvelle émission qu'il animera aux côtés d'Hélène Mannarino du lundi au vendredi de 5h à 7h.