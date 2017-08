Virgin Tonic : Tout ce que vous voulez savoir sur Mélanie ( vidéo)

Mélanie vous le savez, c'est la petite (au sens propre comme au figuré) nouvelle du Virgin Tonic. Vous avez pu faire sa connaissance lors de la pré-rentrée de l'émission vendredi et samedi dernier mais pour tout savoir d'elle le mieux reste de la découvrir dans une vidéo ! Mélanie c'est la meilleure amie de Camille Combal mais c'est aussi une femme qui sait ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas ! Et quel meilleur moyen de cerner une personne qu'à travers ses goûts ? On vous laisse donc découvrir dans le clip ci-dessous le Mélanie aime / Mélanie n'aime pas !