Virgin Tonic : Tout ce que vous voulez savoir sur l'équipe (VIDÉO)

On vous l'annonçait il y a quelques semaines, le Virgin Tonic est de retour ! Après deux mois d'absence, Camille Combal et l'équipe reviennent plus en forme que jamais et sont bien décidés à vous payer votre loyer tous les matins à 7h20, 8h20 et 9h20 ! En prime, préparez-vous à vous lever avec de la joie et de la bonne humeur et pour vous donnez un avant-goût, toute l'équipe du Virgin Tonic vous a concocté une petite vidéo de présentation. On y découvre Camille, Ginger, Nico du Bureau, Clément l'Incruste et Mélanie, la petite nouvelle, et le résultat est hilarant ! Découvrez la vidéo ci-dessous !

On y découvre donc Camille, qui aime le papier-bulles et qui déteste les personnes qui tapent trop fort sur leur ordinateur. Mélanie est elle, la meilleur amie de Camille et n'aime pas les gens qui parlent trop proches du visage. Ginger n'aime pas les boutons, Clément L'incruste est célibataire et Nico du Bureau n'aime pas se coincer la barbe dans la fermeture éclair. En gros, vous l'aurez bien compris, cette saison s'annonce aussi folle (voire plus) que la précédente ! Si vous avez suivi le retour à l'antenne de Camille Combal en direct ce samedi 26 août, on a hâte de vous retrouver ! À demain !