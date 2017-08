Virgin Tonic : Tout ce que vous voulez savoir sur Ginger

Ça y est c'est quasiment la rentée pour le Virgin Tonic. Lundi 28 août, la team reprend le chemin du studio de la matinale pour vous réveiller entre 7h et 10h ! Cette saison s'annonce plus exceptionnelle que jamais, c'est la dernière saison de Camille Combal à la tête du Virgin Tonic alors on a vu les choses en grand. On lance les festivités avec une petite série de vidéos vous permettant d'en apprendre plus sur vos animateurs préférés ! C'est donc au tour de Ginger, notre super Community Manager du Virgin Tonic, de se dévoiler dans une vidéo Ginger aime/ Ginger n'aime pas, vous pouvez aussi la retrouver dans une vidéo commune avec toute l'équipe...