Virgin Tonic : Tout ce que vous voulez savoir sur Camille Combal ( vidéo )

Dans quelques heures vous allez pouvoir retrouver Camille Combal, Ginger, Clément, Mélanie et Nico à l'antenne de Virgin Radio pour la rentrée officielle du Virgin Tonic. L'équipe a fait son retour lors d'une pré-rentrée mémorable les vendredi 25 et samedi 26 août qui nous a donné très très hâte de les retrouver dès 7h ce lundi 28 août. Mais avant la rentrée, on s'est dit qu'une petite vidéo de présentation ne serait pas en trop ! Vous pensiez tout connaître de Camille Combal ? Eh bien, détrompez-vous car avec ce clip Camille aime/ Camille n'aime pas, vous allez en apprendre de belles sur le roi du Virgin Tonic !