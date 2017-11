Virgin Tonic : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les hommes et les femmes

Du lundi au vendredi, Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic vous réveillent avec de la news, de la musique, et de la bonne humeur ! Après avoir découvert le top 3 des objets les plus vendus au monde, l'équipe vous dévoile des informations qui concernent autant l'homme, que la femme ! Alors si vous avez toujours rêvé connaître tous les traits et secrets du sexe opposé, on vous dévoile tout de suite une série d'infos que vous allez adorer !

1 femmes sur 3 ont des biscuits dans leur tiroir !

14% des femmes sont charmées par la voix.

Presque la moitié des femmes ramènent du sable de leur vacances d'été.

Plus de la moitié des femmes font un selfie dès qu'elles prennent le volant.

7 femmes sur 10 fantasment sur les hommes qui savent faire du bricolage !

Le ménage, le ménage, le ménage, le ménage !

13% des hommes seraient prêts à coucher pour réussir !

11% des hommes se regardent dans le miroir plus de 30 fois par jour !

1 homme sur 3 dessine sur la nappe lorsqu'il est au restaurant !

6% des hommes enlèvent leurs chaussures au resto !