Virgin Tonic : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les animaux !

Après la "pause Yves Rocher" en début de semaine, le Virgin Tonic vous propose cette fois la minute "30 millions d'amis". Et comme il n'y a pas que les chiens et les chats dans la vie (pardon), Camille et toute l'équipe ont carrément passé en revue tout la faune. Au programme, les castors (oui, oui), les lapins, les éléphants et même l'araignée banane ! C'est cadeau.

Les loutres de mers se rassemblent et se tiennent la main pour dormir

Un lapin ne peut pas vomir

Les dalmatiens naissent sans aucune tâche (elles n'apparaissent que plus tard)

Les manchots se prostituent pour des cailloux (oui, oui)

Les dents de castors poussent pendant toute une vie

Les singes jouent à Pierre, Papier, Ciseaux

Les pieuvres ont trois coeurs, neuf cerveaux et... le sang bleu !

Les corbeaux sont paranoïaques

Les éléphants peuvent mourir de chagrin

La piqûre d'une araignée banane chamboule les hormones : "c'est comme prendre une grosse dose de Viagra", pour citer Mélanie !

Bon, ce n'est pas suffisant pour ouvrir un cabinet vétérinaire mais au moins, vous aurez les bases !