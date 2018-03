Virgin Tonic : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le petit dej' !

Le petit-déjeuner est probablement le pire casse-tête du monde. Déjà, parce qu'on ne sait pas quoi manger. Pendant que certains prônent les petit-déjeuners solides et équilibrés (voire salés), d'autres préfèrent largement se ruer sur le sucre. Aussi, il y en a qui, tous les matins, sont en plein dilemme : faut-il manger le matin, oui ou non ? La bonne nouvelle, c'est que le Virgin Tonic a quelques petites infos pour vous.

Oubliez tout ce que vous avez pu lire, vous n'êtes pas obligés d'en prendre un tous les matins. Si vous n'avez pas faim, ne vous forcez pas.

Ouvrez votre estomac. Boire votre café sans avoir mangé, c'est mauvais. Selon L'Express, mieux vaut préparer son estomac pour éviter les maux de ventre.

On a tendance à penser que sauter un repas nous fera grossir. Et... non ! Sachez que c'est une idée reçue !

Si vous cherchez le petit dèj' parfait, sachez qu'un jus d'orange et une omelette, c'est le meilleur. Pourquoi ? Parce que la vitamine C concentrée dans le jus permettra de fixer le fer des oeufs. Oui, oui.