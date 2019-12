Virgin Tonic : A 5 ans, il distribue des viennoiseries aux sans abris tous les samedis

Vous ne croyez plus en rien ni en personne ? l'humanité vous donne envie de vous rouler en boule et de pleurer ? On vous comprend. Mais parce qu'il y a toujours de l'espoir, on a trouvé LA personne qui va vous redonner foi en l'être humain. A Amiens, un jeune garçon de 5 ans prénommé Lucas a pris une habitude plus que louable : tous les samedis, il distribue des viennoiseries aux sans-abris.

A 5 ans, il offre des viennoiseries aux Sans Abris

C’est quand il a commencé à rédiger sa lettre au Père Noël que son papa lui a expliqué que tout le monde n’aura pas la chance d’avoir des cadeaux ou même un réveillon. Alors, au lieu de recevoir ses cadeaux, il a demandé à son père de l'emmener voir les sans abris pour leur donner des viennoiseries : « Papa, au lieu d'acheter des cadeaux, pourquoi on ne leur donne pas à manger aux petits malheureux? », a t-il demandé à son père. « Je ne cherche pas la gloire mais juste à changer le regard sur la misère. Les SDF sont des personnes à part entière. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers eux. À titre personnel, je ne veux pas leur donner de l'argent. Fragiles, ils peuvent entrer facilement dans la spirale infernale de l'alcool et de la drogue. », a expliqué le papa du petit garçon au Parisien.

Alors, vous croyez en l'être humain maintenant ?