Virgin Tonic : Tous les M&M's ont le même goût !

Et ce matin, après vous avoir fait gagner votre loyer pour les plus chanceux, et après avoir partagé avec vous le top 3 des métiers rêvés des parents pour leurs enfants (entre autres), on souhaite vous parler de friandises ! Alors que Noël arrive doucement mais surement, on a une information concernant l'une des sucreries les plus appréciées dans le monde : les M&M's ! Et si vous connaissez quelqu'un qui affirme préférer une couleur de M&M's en particulier, vous pouvez lui dire que son cerveau lui joue des tours car...

... Tous les M&M's ont en réalité le même goût ! Qu'ils soient jaunes, verts, bleus, rouges, ou autre, tous ces dragées colorés à base de cacahuète et de chocolat sont constitués et produits de la même manière. La couleur est le seul détail qui change, et cela n'a aucun impact sur le goût final de la friandise. C'est donc votre cerveau qui crée une préférence selon la couleur de M&M's que vous chérissez le plus.