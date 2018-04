Virgin Tonic : Top des villes où l'on matche le plus sur Tinder !

Si vous avez écouté le Virgin Tonic ce matin, alors vous savez qu'on a parlé de Val Thorens. Pourquoi ? Tout simplement parce que la station qui a abrité le plus de matches Tinder cet hiver ! Parce oui, on choisit aussi ses vacances en fonction de ça. Mais du coup, cette info nous a donné envie de creuser un peu : quels sont les villes où l'on matche le plus ? "Tinder a récemment publié ses statistiques sur les villes qui ont le plus grand nombre d’utilisateurs de Tinder Passport autour du monde", explique Movehub. Et spoiler, Paris est dans le classement :

5. Moscou - Russie

4. Berlin - Allemagne

3. New-York - Etats-Unis

2. Paris - France

2. Londres - Royaume Unis

Contre toute attente, c'est en Angleterre que l'on matche le plus ! La France n'est pas en reste puisqu'elle écope de la deuxième place du classement. Ensuite, on retrouve New-York. Pour les plus curieux, sachez que c'est Rome qui est à la 15 ème et dernière place. Alors, vous avez décidé où vous vouliez partir ?