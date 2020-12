Virgin Tonic : Top des recherches 2020 sur Google !

L'année 2020 s'écoule, l'occasion pour Google de faire son bilan. Quelles sont les recherches les plus effectuées sur le moteur de recherche cette année ? Les mots-clés les plus populaires ? Si vous vous posiez la question, on a le classement. Et sans surprise, la pandémie domine largement.

Classement de Google

#5. PS5

#4. Coronavirus conseils

#3. Election américaine

#2. Attestation Covid

#1. Coronavirus

#5. Jean Castex

#4. Ministère de l'intérieur

#3. Joe Biden

#2. Benjamin Griveaux

#1. Election américaine

#5. Coronavirus Italie

#4. Attestation de déplacement

#3. Coronavirus conseils

#2. Attestation Covid

#1. Coronavirus

#5. The Witcher

#4. Le Jeu de la Dame

#3. Umbrella Academy

#2. Koh Lanta

#1. Ici Tout Commence

On s'en doutait, la pandémie et tout ce qui s'y rattache ont littéralement dominé cette année. Sur une note plus "fun", les séries telles que Le Jeu de la Dame (énorme succès signé Netflix) se sont imposées dans les classements. Enfin, l'actualité internationale a particulièrement intéressé les français : les élections américaines ont fasciné cette année.

On ne sait pas vous mais nous, on espère que d'autres recherches viendront écraser celles concernant le virus l'année prochaine...