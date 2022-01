Virgin Tonic : Top des questions les plus posées sur Google en 2021 (vous ne devinerez jamais !)

Cette nouvelle année commence à peine alors évidemment, nous sommes encore en train de faire le bilan : quelles sont les questions les plus posées sur Google en 2021 ? Mieux, quels sont les mots clés les plus tapés ? Si vous vous posiez la question, le Virgin Tonic a la réponse et, vous allez voir, ça vaut le détour.

Parmi les mots clés les plus recherchés, sans surprise, l'on retrouve "confinement", "pass sanitaire", "vite ma dose" ou encore "couvre-feu". Alors que la pandémie a largement dominé les recherches, le sport a -lui aussi- brillé cette année : les français ont ainsi recherché "Euro 2021", "Ligue 1", "Roland Garros", "France Suisse", ou encore "France Portugal".

Les questions les plus posées sur Google

"Pourquoi les tronçonneuses ont-elles été inventées ?"

"Comment obtenir le pass sanitaire" ?

"Pourquoi le ciel est jaune ?"

Selon FranceInfo, "Pourquoi les tronçonneuses ont-elles été inventées ?" serait la question la plus posée en 2021... on vous l'accorde, il n'y a pas plus WTF comme question...

Et vous, quelles recherches avez-vous effectué en 2021 ?