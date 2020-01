Virgin Tonic : Top des prénoms les plus étranges refusés par la préfecture

Si vous attendez un enfant, alors peut-être êtes-vous en train de chercher le prénom idéal (et Dieu sait qu'il y en a). Et justement pour ça, il existe même une application. Sauf que certains parents s'en passent et préfèrent de loin s'inspirer tranquillement, dans leur coin... parfois pour le pire. Tout de suite, le Top des prénoms les plus étranges refusés par la préfecture. Accrochez-vous !

Top des prénoms refusés

Nutella

Fraise

Merdique

Titeuf

Christ

Lucifer

Pierre (Tombal)

Lara (Clette)

MJ (en hommage à Michael Jackson)

Vagina & Clitorine

Pluto

Violence

CR7

Methadon

Anal

Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbbiiii6 (d'après les parents suédois, on prononcerait "Albin").

Adolph Hitler

On ne sait pas ce qui est le pire entre CR7, Anal ou Adolph Hitler... on vous laissera trancher.