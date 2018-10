Virgin Tonic : Top des prénoms les plus donnés en 2018 !

Vous attendez un enfant et vous ne savez toujours pas quel prénom lui donner ? Ne cherchez plus, le Virgin Tonic a ce qu'il faut : on a le top des prénoms (masculins et féminins) les plus donnés en 2018. Alors on vous rassure, cette fois, pas de Daenerys dans le lot - souvenez-vous, Game of Thrones avait inspiré pas mal de jeunes parents il y a quelques années. Un conseil, prenez des notes !

10. Eden

09. Ambre

08. Chloé

07. Camille

06. Lena

05. Lea

04. Alice

03. Louise

02. Emma

01. Jade

10. Nathan

09. Hugo

08. Lucas

07. Arthur

06. Leo

05. Maël

04. Raphaël

03. Gabriel

02. Louis

01. Jules

Chez les filles, on retrouve en tête Jade, Emma et Louise. Chez les garçons en revanche, on reste que les classiques "Jules", "Louis" ou "Gabriel". Voilà qui devrait donc vous inspirer !